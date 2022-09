Na Widzew przyjedzie najlepszy młodzieżowiec PKO Ekstraklasy

Krakowski zespół przyjedzie na Widzew opromieniony wygraną nad Rakowem (3:0), dzięki czemu podopieczni doświadczonego trenera Jacka Zielińskiego zajmują czwarte miejsce w tabeli. W drużynie rywala Widzewa wystąpi Michał Rakoczy, który właśnie podpisał nowy kontrakt z Cracovią. W tym sezonie zdobył już cztery bramki. Zdaniem trenera Jacka Zielińskiego jest on obecnie najlepszym młodzieżowcem w ekstraklasie. Niedawno, w głosowaniu kibiców, został uznany najlepszym młodzieżowcem sierpnia. Miejmy nadzieję, że uda się Widzewowi zneutralizować poczynania młodego piłkarza.

Młodzieżowcy Widzewa w ekstraklasie na razie furory nie robią. Widzew słynie z zespołowej gry i dobrego przygotowania fizycznego. W Poznaniu nie pomogło to, z czego czerwono-biało-czerwoni są znani od początku obecnych rozgrywek, czyli dobra kondycja i biegowa aktywność na boisku. Podczas meczu z Lechem łodzianie przebiegli łącznie 113,5 km (o ponad 3 więcej od rywali), jednak tym razem nie przełożyło się to na wymierną korzyść dla drużyny RTS - pisze oficjalny portal klubu.

Ostatni do tej pory mecz Widzewa z Cracovią w ekstraklasie miał miejsce 4 maja 2014 roku. Widzewiacy pokonali rywala 2:0 po golach Eduardsa Visnjakovsa (34) i Povilasa Leimonasa (85). Ta wygrana nie pomogła Widzewowi w przeskoczeniu Cracovii w tamtej tabeli ekstraklasy. Widzew zajął 15 miejsce, a Cracovia uratowała się, zajmując 14 pozycję z dorobkiem o 3 punkty lepszym od łodzian. Widzew w tamtym sezonie spadł z ekstraklasy, a Cracovia, która wtedy była beniaminkiem gra w elicie do dziś. ą