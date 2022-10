Na Widzewie i Chojnach-Dąbrowie. Chodzone rugby dla seniorów i nie tylko

Chodzone rugby to bezkontaktowa wersja tej dyscypliny, w której jak sama nazwa wskazuje nie można biegać. Dzięki temu w treningach oraz zawodach mogą z powodzeniem wspólnie uczestniczyć osoby w różnym wieku, bez względu na płeć oraz poziom sprawności fizycznej. Z tego względu do udziału zapraszamy nie tylko seniorów. Na trening można przyjść z sąsiadem, dzieckiem czy wnukiem! Certyfikowani trenerzy oraz asystujący im wolontariusze w przyjaznej atmosferze zapoznają uczestników z tajnikami chodzonego rugby oraz pomogą szybko zdobyć umiejętności niezbędne do uprawiania tej dyscypliny.

Na uczestników czekają koszulki sportowe, które przydadzą się nie tylko podczas gry w chodzone rugby oraz pamiątkowe gadżety. Dla tych, którzy łykną rugbowego bakcyla przewidziane jest również szkolenie umożliwiające zostanie instruktorem chodzonego rugby.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i środę poczynając od 11 października.