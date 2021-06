Nabór do szkół średnich. Ósmoklasisto, wybierz ją do 21 czerwca. Jakie są hity rekrutacji 2021 w Łodzi? Gdzie szukać nowości?

W województwie łódzkim jest ok. 20 tys. ósmoklasistów. Każdy z nich może typować klasy w różnych szkołach średnich. Ale wśród nich należy wybrać jedną jako swoją „pierwszą preferencję”. O sukcesie w rekrutacji zdecydują, oprócz punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, te przeliczone ze świadectwa na koniec podstawówki.

Państwowy sprawdzian był oceniany w długi czerwcowy weekend, ale na ogłoszenie jego wyników trzeba czekać do 2 lipca.

Potem – do 14 lipca – ósmoklasiści zyskają możliwość zmiany czerwcowego wyboru nowej szkoły, aby lepiej go dopasować do swoich szans wynikających z rezultatów egzaminu.

Licea ogólnokształcące, technika i branżówki ogłoszą listy zakwalifikowanych 22 lipca. Tym szczęśliwcom pozostanie potwierdzenie woli nauki w szkole, która ich zechciała. Niezakwalifikowani będą wyczekiwali, czy w wytypowanych przez nich placówkach zwolni się jakieś miejsce, ewentualnie wezmą oni udział w "dogrywce" naboru z udziałem mniej popularnych szkół.