Nad Bałtykiem drożyzna! Sieradzkie morze zaprasza do Ostrowa Warckiego ZDJĘCIA

Port Jachtowy Jeziorsko w Ostrowie Warckim to przystań jachtowa dla 54 żaglówek. Są tam ponadto dwa wyciągi nart wodnych dla początkujących i zaawansowanych oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego zaopatrzona deski wakeboardowe , pianki, narty wodne, deski SUP, deski windsurfingowe, rowerki wodne.

Obiekt posiada dwa domki letniskowe, dwa pola namiotowe i caravaningowe z zapleczem sanitarnym, siłownię zewnętrzną, altanę, miejsca na ogniska, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, stoły do ping-ponga, miejsce do plażowania.

Jest tiu także nowy budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej gdzie można organizować konferencje, targi, szkolenia, a także mniejszy budynek Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 z tarasem widokowym i salą do szkoleń.

W pobliżu portu znajdują się punkty gastronomiczne oraz parking. Sezon w porcie trwa od maja do września.