Nad Jasieniem. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Łodzi koło alei Śmigłego-Rydza i parku Podolskiego. Zobaczcie zdjęcia

Nad Jasieniem. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Łodzi

Apartamentowce Nad Jasieniem zaprojektowane zostały przez łódzką pracownię Kiwiarchitektura i mają stworzyć wizualną bramę do parku od strony al. Śmigłego- Rydza. W najwyższym punkcie będą mieć po osiem kondygnacji mieszkalnych. Znajdzie się w nich 158 mieszkań, 137 miejsc garażowych i 25 miejsc postojowych.

Dwa duże budynki mieszkaniowe powstają na obrzeżach parku Nad Jasieniem. Kompleks o nazwie Nad Jasieniem tworzy spółka Mermaid Capital, znana już z budowy kompleksu biurowego Cross Point w Łodzi. Adres inwestycji to ul.Tymienieckiego 60/62, budynki stoją jednak blisko wiaduktu przy al. Śmigłego-Rydza.

W budynkach znajdą się mieszkania o powierzchni od 25 do 110 mkw., od kawalerek do pięciopokojowych. Budynki mają stworzyć mini-osiedle z bezpośrednim wejściem do parku położonym między budynkami.