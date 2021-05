Nadchodzi łódzka Noc Muzeów - co i w jakiej formule będzie można zobaczyć?

Organizatorzy łódzkiej odsłony Europejskiej Nocy Muzeów przygotowują wiele atrakcji, np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, warsztaty, niespodzianki dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, muzea i galerie mogą przyjąć niewielką liczbę zwiedzających (jedna osoba na 15 mkw., w reżimie sanitarnym), dlatego warto korzystać z możliwości odwiedzin online. Spacery wirtualne, relacje z wystaw, wernisaże, warsztaty i pokazy zostały przygotowane specjalnie po to, aby podtrzymywać tę majową tradycję spotkań z kulturą.

- Mamy nadzieję, że będzie to już ostatnia Noc Muzeów odbywająca się w sposób symboliczny, instytucje ze względu na ograniczenia covidowe, tak realnie nie są w stanie przyjąć tylu chętnych jak w latach ubiegłych. Zatem proponujemy przede wszystkim cieszenie się propozycjami online, których mamy ponad trzydzieści i cierpliwe kontaktowanie się z muzeami i innymi miejscami, by ustalić w jakiej formule będą państwo mogli odwiedzić poszczególne miejsca. Tym bardziej, że liczba osób, które będą mogły wejść jest naprawdę nadal bardzo mocno ograniczona. Wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość i potraktować ofertę online związaną z Nocą Muzeów jako zachętę do odwiedzenia instytucji kultury po 29 maja, gdy będziemy mieli już nieco luźniejsze restrykcje pandemiczne - powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta.