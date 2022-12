Nadciąga epidemia grypy! Zachorowań w województwie łódzkim jest dużo więcej niż normalnie w grudniu!

Wyjątkowo dużo zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w województwie łódzkim

Wygląda na to, że w tym sezonie grypa zaatakuje ze zdwojoną siłą. Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wynika, że w tygodniu od 8 do 15 grudnia w regionie łódzkim zanotowano 9636 zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. To już trzykrotnie więcej zachorowań niż w listopadzie.

Co gorsza zachorowań jest więcej niż w ostatnich latach o tej samej porze. Przed pandemią w drugiej połowie grudnia było ich o jedną czwartą lub o połowę mniej. W dwóch ostatnich sezonach szczytu grypy nie było – skutecznie zatrzymywały ją maseczki, ostrożność ludzi i zajmujący jej miejsce w przyrodzie koronawirus.