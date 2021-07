Nadciąga fala upałów! Prognoza pogody dla Łodzi na 6.07 7.07 8.08 09.07

Wtorek 06.07

Dziś temperatura osiągnie maksymalnie 29°C, odczuwalne będą jednak 32°C. Wiatr będzie wiał sporadycznie, osiągając prędkość 9 km/h. Zarówno w dzień jak i w nocy nie przewiduje się opadów deszczu. W nocy za to temperatura zejdzie do 15°C.

Środa 07.07

W środę temperatura osiągnie nawet 32°C. Wiatr wiał będzie z prędkością 13 km/h. Przewidywane jest małe zachmurzenie oraz brak opadów. W nocy natomiast temperatura spadnie do 18°C.

Czwartek 08.07

Czwartkowy dzień będzie wyjątkowo upalny. Temperatura znowu osiągnie 32°C, ale odczuwalne mogą być nawet 34°C. Wiatr będzie wiał z prędkością 13 km/h. W czwartek będzie również najgorętsza noc tego tygodnia. Temperatura wyniesie nawet 20°C.

Piątek 09.07

W piątek od zachodu nasunie się niż z frontami atmosferycznymi, co przyniesie zmianę pogody. Upalne powietrze pozostanie i temperatura osiągnie 30°C. Zaowocuje to jednak burzami. Synoptycy przewidują aż 91% szans, na wystąpienie burzy w piątek. W nocy temperatura spadnie do 20°C.