Nagrody za zajęcie 100 i 1000 miejsca. Łódzkie wspiera sport, także 19. Bieg Ulicą Piotrkowską

Urząd Marszałkowski także wspiera Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run, który w tym roku odbędzie się 28 maja.

– Łódzkie wspiera sport – powiedział Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. – Bieg Ulicą Piotrkowską należy do wyjątkowych wydarzeń sportowych naszego miasta i regionu. Po raz dziewiętnasty biegacze staną do rywalizacji sportowej, ale wśród licznego grona kilku tysięcy uczestników będą tacy również, którzy skupiają się na rekreacji. Biegi masowe mają swoją niekwestionowaną wartość. Pokazujemy najlepszych nie tylko w wymiarze sportowym, ale także liczne grono mieszkańców naszego miasta i regionu, którzy będą chcieli przeżyć ten dzień w sposób radosny. Łódzkie wspiera sport, by dbać o lepszą jakość życia mieszkańców naszego regionu. Ruch to bezcenny lek.

Na listach startowych zapisanych jest 3,5 tysiąca osób, jeśli chodzi o bieg główny i prawie tysiąc dzieci.

– Mini Bieg Ulicą Piotrkowską odbędzie się wcześniej, bo 22 maja – mówił organizator Robert Blesiński. – Zapraszamy od godziny 9.45. Jeszcze można się zapisywać.

W dalszym ciągu trwają zapisy do biegu głównego.

– Można się zapisywać online na stronie biegpiotrkowska.pl – dodał dyrektor biegu Jacek Chmiel. – Wierzymy, że jeszcze kilkaset osób przybędzie. Po raz pierwszy w historii start i meta biegu będą usytułowane na ulicy Piotrkowskiej przy Białej Fabryce. Nasz bieg jest skierowany głównie do amatorów biegania. Oczywiście mamy garstkę elity, zawodników, którzy ścigają się o wynik i nagrody, ale istotni są też amatorzy.

Robert Blesiński dodał, że w tym roku nagrodzeni będą nie tylko ci najlepsi w swoich kategoriach open, wiekowych oraz branżowych, ale również przygotowano nagrody wspólnie z tytularnym sponsorem biegu, firmą Rossmann, pod hasłem wybiegaj wakacje.

– Osoby, które przekroczą linię mety na miejscach 100 oraz 1000 otrzymają nagrody – będą to vouchery w wysokości 5 tys. zł na realizację bonów wczasowych w Konsorcjum Polskich Biur Podróży – dodał Robert Blesiński. – Są też inne nagrody, jest ich naprawdę sporo. W przypadku biegu dzieci nagradzamy pierwsze piątki w każdej klasyfikacji wiekowej.

Każdy uczestnik, zapisując się na bieg, może wesprzeć jedną z sześciu wytypowanych organizacji charytatywnych. Darczyńcy otrzymają numery startowe oznaczone kolorem danej organizacji. Wytypowane fundacje będą na trasie tworzyły swoje punkty kibicowania.

Każda osoba na mecie będzie mogła sobie wygrawerować imię, nazwisko i uzyskany czas na medalu.

Trasa biegu wiedzie ulicami Piotrkowską na północ, Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Dworzec Fabryczny, Jaracza, Piotrkowską, Zamenhofa, Mickiewicza, ponownie Piotrkowską do mety przy Białej Fabryce. Pamiętajmy o utrudnieniach w ruchu, ale nie będą tak dokuczliwe, jak w przypadku maratonu. ą