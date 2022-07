Najbardziej jadowite owady w Polsce! Ukąszenia owadów są niebezpieczne dla twojego zdrowia 28.07.2022

Groźne owady w Polsce

W wypadku ludzi już jedno ukąszenie może być śmiertelne. Sporo takich przypadków było na przykład w Japonii.

Jak twierdzą francuscy badacze ten gatunek szerszenia trafił do Europy, a konkretnie właśnie do Francji, z Chin. Rozprzestrzenia się teraz we wszystkich kierunkach Starego Kontynentu. Najbliżej nas największe skupisko jego gniazd znajduje się w niemieckiej Hesji. Wszystko zatem wskazuje, że wkrótce przekroczy naszą zachodnią granicę i zadomowi się w Polsce.