Najbardziej jadowite pająki w Polsce. Gdzie najczęściej można spotkać jadowite pająki? Ich ukąszenie może być śmiertelne! 14.09.2022

Najbardziej jadowite pająki w Polsce

Szczególnie na przełomie lata i jesieni pająki uaktywniają się, bo u wielu pajączków latem trwa okres godowy, co widać też teraz w regionie łódzkim.

W regionie łódzkim widuje się również te najbardziej jadowite pająki. Na szczęście daleko im do tych najgroźniejszych, egzotycznych, które mogą nawet zabić człowieka.

3. Tygrzyk paskowaty Uważany za „najładniejszego” pająka w naszym kraju. Spotykany jest głównie na porośniętych wysoką trawą zarówno suchych, jak i wilgotnych łąkach, nieużytkach, skrajach młodników nad brzegami zbiorników wodnych, a nawet w ogrodach. Bardzo często występuje na krzewach owocowych, takich jak malina oraz w zbożu. Osiąga długość ponad 2 centymetrów. Dziabnięcie przez tygrzyka jest porównywane do użądlenia osy.

2. Kolczak zbrojny Jest jednym z nielicznych pająków występujących w Polsce, których ukąszenie wywołuje objawy zatrucia. Powoduje piekący ból i stan zapalny. U człowieka powoduje długotrwałe bóle, osłabienie i dreszcze. Objawy ukąszenia mogą utrzymywać się do dwóch tygodni. Osiąga nawet 15 milimetrów długości

4. Topik Jako jedyny gatunek spośród pająków całe swoje życie spędza w wodzie. Podobnie jak inne pająki oddycha powietrzem, ale aby pogodzić to z wodnym trybem życia, pokrywa odwłok, na którym znajdują się otwory narządów oddechowych, specjalną otoczką powietrzną utrzymywaną przez włoski na odwłoku.

6. Krzyżak Pająki z tej rodziny charakteryzują się wyraźnym wzorem krzyża na odwłoku. Pająk krzyżak zajmował wyjątkową pozycję wśród stawonogów wykorzystywanych do przepowiadania pogody. Według ludowych wierzeń, ich zachowanie nieomylnie wróżyło określone zmiany warunków atmosferycznych. Tak więc pająki wykazujące małą ruchliwość, spuszczające się po pajęczynie z sufitu lub siedzące w ukryciu zwiastować miały słotę. Natomiast częste ukazywanie się pająków podczas deszczu, budowanie dużych pajęczyn i znaczna ruchliwość oznaczać miały nadejście pogody słonecznej.

8. Nasosznik trzęś

Gatunek niewielkiego pająka charakteryzującego się długimi odnóżami. Jego ciało jest niemalże przezroczyste. Posiada ośmioro oczu. Zamieszkuje domostwa, mieszkania i piwnice. Lubi suche i ciepłe pomieszczenia.

9. Lejkowiec labiryntowy

Należy do tej samej rodziny, co żyjące w naszych domach kątniki. Swoje pajęczyny tworzy zwykle bardzo blisko ziemi, często bezpośrednio nad nią, w gąszczu traw i innych roślin. Czasami zdarza mu się jednak robić je na wyższym poziomie, np. na krzewach czy wśród żywopłotów. Pajęczyna lejkowca to prawdziwy majstersztyk. W dodatku całkiem słusznych rozmiarów, ponieważ średnica całej konstrukcji może wynosić nawet 50 cm!

Jadowite pająki w Polsce.