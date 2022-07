Najbardziej jadowite pająki w Polsce. Te zwierzęta zagrażają Twojemu życiu i zdrowiu! 17.07.2022

10.Lejkowiec labiryntowyNależy do tej samej rodziny, co żyjące w naszych domach kątniki. Swoje pajęczyny tworzy zwykle bardzo blisko ziemi, często bezpośrednio nad nią, w gąszczu traw i innych roślin. Czasami zdarza mu się jednak robić je na wyższym poziomie, np. na krzewach czy wśród żywopłotów. Pajęczyna lejkowca to prawdziwy majstersztyk. W dodatku całkiem słusznych rozmiarów, ponieważ średnica całej konstrukcji może wynosić nawet 50 cm!