Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Rośliny trujące dla kota! Uważaj na te rośliny spacerując z psem! 16.06.2021

AKTUALIZACJA Awaryjne lądowanie samolotu Wizz Air w Pyrzowicach. Załoga airbusa A320 zgłosiła usterkę po starcie

Awaryjne lądowanie w Pyrzowicach. Na lotnisku Katowice Airport awaryjnie lądował samolot Wizz Air. Załoga airbusa A320 po starcie zgłosiła usterkę, która wymagała powrotu na lotnisko do Pyrzowic i wylądowanie. Samolot przez godzinę latał nad lotniskiem, aby spalić paliwo, co było niezbędne do lądowania.