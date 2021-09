NOWE Protest ratowników. Jest zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. "Usiądźmy przy jednym stole i porozmawiajmy"

- Apeluję do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów i o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - oświadczyła w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke.