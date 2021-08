Najdłuższa polska pielgrzymka piesza na Jasną Górę dotarła do Sieradza - ZDJĘCIA

To najdłuższa polska piesza pielgrzymka do Czarnej Madonny. Od 25 lipca, czyli w 19 dni wierni pokonają około 640 kilometrów. Wyruszyli z Helu. Wczoraj pątnicy wyszli rano z Dobrej i mieli do pokonania prawie 40 kilometrów. Po drodze zatrzymali się między innymi w klasztorze sióstr bernardynek w Warcie (pow. sieradzki). Ostatni przystanek mieli natomiast w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. Tam na pątników czekali sieradzanie, którzy goszczą ich u siebie od wielu lat.

W tym roku, jak mówi kierownik grupy ksiądz Robert Jahns, do Sieradza weszło prawie 200 osób. Na Jasną Górę dotrą w środowe popołudnie. 13 sierpnia zaczyna się drugi etap pielgrzymki, wyjątkowy, bo z okazji 40. rocznicy wędrówki na Jasną Górę. Otóż grupa 100 pielgrzymów pojedzie autokarami doHiszpanii. Tam dotrą do Santiago de Compostela, a następnie odwiedzą Fatimę, Pampelunę i Lourdes.