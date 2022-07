Najgroźniejsze skrzyżowania w Łodzi. Najwięcej wypadków jest na ul. Dąbrowskiego i Gojawiczyńskiej na Górnej

Kolejne groźne miejsca to skrzyżowanie al. Włókniarzy z ul. Bandurskiego na Polesiu i z ul. Limanowskiego na Bałutach, gdzie w tym samym okresie miały miejsce po trzy wypadki. I właśnie te dwa skrzyżowania są też najbardziej kolizyjne: na pierwszym doszło do 25 kolizji, a na drugim do 22. Niebezpiecznie było też na tzw. skrzyżowaniu marszałków, czyli al. Piłsudskiego i al. Rydza – Śmigłego, na którym zanotowano 21 kolizji. Co było główną przyczyną groźnych zdarzeń w tych miejscach?