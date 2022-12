Najlepsi policjanci i strażacy z łódzkiego nagrodzeni ZDJĘCIA

Była to już 22. edycja finału konkursu na najlepszego policjant i strażaka województwa łódzkiego. Do Zatoki Sportu w Łodzi przyjechali najlepsi z najlepszych. Bo żeby zostać nagrodzonym trzeba było wykazać się wykonywaniem swoich zadań z dużym zaangażowaniem, ale również wyróżniać się m.in. ponadprzeciętną postawą w działalności społecznej.

- Bycie policjantem, strażakiem to ogromna odpowiedzialność i służba drugiemu człowiekowi. Zawsze jesteście tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo, zagrożenie zdrowia, życia i mienia. To zasługuje na najwyższy szacunek – powiedział Robert Baryła.

Uroczysta gala finałowa, odbyła się w auli Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej. Wzięli w niej udział m.in.: insp. Tomasz Olczyk, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, st. bryg. Paweł Malinowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP i druh Andrzej Ruciński, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP województwa łódzkiego. - Jesteście grupą 20 funkcjonariuszy wyłonionych spośród 6 tysięcy policjantów w województwie. Dziękuje wam za waszą odwagę i postawę – powiedział, zwracając się do wyróżnionych policjantów inspektor Tomasz Olczyk.