Najlepsze oferty pracy w województwie łódzkim. Kogo chcą zatrudnić? Wymagania i zarobki

Nie znaczy to, że przedstawiciele innych zawodów nie mają szans na dobrze płatną pracę. Listę najlepiej wynagradzanych pracowników otwierają kierowcy ciężarówek , zwłaszcza ci, którzy są gotowi wozić towary nie tylko po kraju, ale także poza jego granicami. Dobrze płatne kursy odbywają się w ramach Unii Europejskiej, ponad 12 tys. zł brutto miesięcznie może zarobić kierowca, który będzie dostarczał towary na przykład do Francji.

Prezesa pilnie zatrudnię

Poszukiwani są również księgowi ze znajomością specjalistycznych programów. Dzięki ofercie powiatowego urzędu pracy można również zostać...prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Osoba, która zdobędzie to stanowisko ma zagwarantowane nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale również konkretne godziny pracy. W spółdzielni mieszkaniowej ma się bowiem pojawiać od poniedziałku do piątku, w tych samych godzinach każdego dnia: od 7 do 15.