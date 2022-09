Najlepsze przepisy na grzyby. Jak smażyć grzyby? Grzyby marynowane, smażone, solone, kiszone. Proste przepisy na grzyby 27.09.2022

GRZYBY MARYNOWANE

Przygotowanie zalewy Do garnka wlewamy trzy szklanki wody i wsypujemy trzy płaskie łyżki cukru (jeśli będzie go więcej, otrzymamy grzyby marynowane na słodko – jak kto lubi). Dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i gorczycę.

Do tego przepisu potrzebne są dwa kilogramy – najlepiej małych – grzybów (większe trzeba przekrawać na mniejsze cząstki) oraz: 3 szklanki wody, trzy czwarte szklanki 10-procentowego octu spirytusowego, 3 płaskie łyżki cukru, 1 średnia marchewka, 4 niewielkie listki laurowe, 8 kulek ziela angielskiego i tyle samo czarnego pieprzu, łyżka gorczycy i trzy łyżki soli (do obgotowania grzybów).

Do marynowania nadają się najlepiej podgrzybki, maślaki i prawdziwki, ale może przygotowywać w zalewie octowej dowolne gatunki – wkładając do słoików jeden lub mieszankę różnych gatunków.

Gotujemy to wszystko przez kilka minut, zmniejszamy ogień i dodajemy ocet. Po minucie wyłączamy ogień.

Zależnie od naszych upodobań kulinarnych możemy wzbogacić zalewę o odrobinę czosnku, suszonego chili lub cebulę pokrojoną w piórka.

Warto wiedzieć, że intensywność zalewy możemy zwiększyć, dodając do niej pół łyżeczki soli.

Przygotowanie grzybów

Każdy grzyb myjemy oddzielnie pod bieżącą wodą. Można marynować same kapelusze lub całe grzybki – to nie ma znaczenia.

Następnie grzyby wrzucamy do osolonej wrzącej wody i obgotowujemy na małym ogniu przez 5-7 minut (dotyczy to podgrzybków, maślaków i prawdziwków. Krócej, bo do 5 minut, gotujemy kurki, a 10 minut rydze. Uwaga z maślaków przed wrzuceniem do wrzątku należ ściągnąć skórkę z kapeluszy.