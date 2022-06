Najlepsze siatkarki globu w Łodzi. Bilety na mistrzostwa świata w piłce siatkowej kobiet już są dostępne

Bilety na mistrzowskie spotkania już są dostępne. Kupować je można za pośrednictwem portalu www.ebilet.pl pod linkiem: Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce siatkowej 2022 Bilety Gdańsk/Sopot Łódź Gliwice sport drużynowy - eBilet.pl Ceny wejściówek zaczynają się od 29 złotych. Można składać też zamówienia grupowe. Dzieci do lat 3 mają darmowy wstęp.

W naszym mieście w dniach 29 września – 1 października siatkarską rywalizację w Sport Arenie toczyć będą reprezentacje grupy C, czyli Kanada, Kazachstan, Serbia, Niemcy, Bułgaria oraz Stany Zjednoczone. Obydwie łódzkie hale będą też arenami zmagań drugiej rundy, która odbędzie się od 4 do 8 października. Jeśli reprezentacja Polski, grająca rundę grupową w Gdańsku, awansuje do drugiej fazy rozgrywek, to swoje mecze rozegra w Atlas Arenie. Sport Arena również będzie halą, na której rozegrane zostaną spotkania tej części mistrzostw.