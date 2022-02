Najlepsze Walentynkowe wiersze. Wierszyki na Walentynki. Wyraź swoje uczucia 14 lutego wyślij walentynkę! 14.02.2022

Życzenia Walentynki 2022. Najlepsze wierszyki na święto zakochanych. Najlepsze Walentynkowe wiersze. Życzenia na Walentynki 14 lutego 2022

WIERSZE NA WALENTYNKI 2022, ŻYCZENIA SMS

Serce sercu serce daje,

Serce w sercu pozostaje.

Serce tęskni, serce drży,

Jeśli kochasz - napisz mi!

***

Chociaż ja się Tobie nie rzucam na szyję,

to dla Ciebie przecież serce moje bije.

Miłość moja szczera, a myśli gorące,

w dowód przesyłam całusów tysiące.

***

Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,

Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś zawierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć!

***

Jesteś jabłuszkiem w mej kieszeni,

jesteś listeczkiem wśród zieleni.

Jesteś iskierką w popielniku,

chcę Cię poznać mój chłopczyku.

Jesteś słodki jak cukierek,

chcę Cię zjeść dziś na deserek.

ŻYCZENIA NA WALENTYNKI, WIERSZYKI NA WALENTYNKI

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,

z jakiej okazji ta walentynka,

to przecież dzisiaj jest czternastego,

święto każdego zakochanego!

***

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sama się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

***

Powinno wiedzieć serce Twoje,

jakie jest imię moje.

Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany,

ten, kto to czyta, jest stale kochany!

WIERSZ NA WALENTYNKI

Miłość to piękny kwiat,

miłość otacza nas,

miłość ociera łzy,

miłością moją jesteś Ty!

***

A kiedy przyjdzie już ten czas, by pójść przez życie razem,

pójdziemy zachwyceni wraz, miłość nam będzie drogowskazem.

A więc podajmy sobie dłoń i złączmy serc swych bicie,

wspólny nam los i wspólny dom na całe nasze życie!

***

Bądź nadzieją mi w bezsensie,

a w nieszczęściu bądź mi szczęściem.

W zamian chcę Ci podarować tylko

dwa magiczne słowa: Kocham Cię!

WIERSZYKI NA WALENTYNKI, ŻYCZENIA NA WALENTYNKI SMS

Chciałbym dać dziś Ci coś ciekawego,

coś miłosnego,

coś tylko naszego.

Może słońca promyk dam Ci w prezencie,

może wielkiego całusa w policzek dostaniesz

Dam Ci cudowny prezent

taki tylko nasz

na zawsze…

***

Choć nie jestem milionerem,

choć nie jeżdżę Land Roverem.

Chociaż rzadko pijam whisky,

nie wyglądam jak Olbrychski.

Chociaż nie używam Ace,

ani ubrań od Versace.

W piłkę nie gram jak Gadocha,

to nad życie Ciebie kocham!!!