Najlepsze wierszyki do wysłania przez sms lub messenger na 8 marca! Życzenia na 8 marca! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet! 8.03.2022

Życzenia na 8 marca! Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet! Oto najlepsze wierszyki do wysłania przez sms lub messenger na 8 marca!

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

***

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

***

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Drogie Panie, dziękuję Wam,

że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym…

***

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i z problemów nic sobie nie robiła.

KRÓTKIE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Bądź zawsze szczęśliwa,

złym losom nieznana,

uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

DZIEŃ KOBIET: LAURKA NA DZIEŃ KOBIET

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń

wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło

wszystko czego pragniesz by Twoim było.

***

Dziś powinnaś być królową,

wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo,

wszystko na skinienie mieć.

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo

i wypowiesz tę chce mieć

dzisiaj będziesz miała wszystko,

bo to jest Twój dzień.

***

Jesteś kobietą,

- dla mnie bardzo niezwykłą.

Jesteś kobietą,

- dla mnie, nikogo więcej.

Tobie swe serce oddaję,

przed Twym pięknem,

swoją męską głowę skłonię!

Ucałuję – Twoje, drogie dłonie,

położę się przy Twym łonie,

bo jesteś Kobietą mojego życia.

***

GWIAZDY SKŁADAJĄ ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Jesteś Kobietą mego życia,

jesteś Kobietą moich marzeń.

Długą drogą do zdobycia,

gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje

najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień by,

ugasić serce, co płonie.

I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię!

WIERSZYKI NA DZIEŃ KOBIET 2022

Kochana stu lat w miłości i zdrowiu

oraz szczęściu, emocji, szaleństwa,

radości, przyjaźni, zabawy, rozkoszy,

uniesień, charyzmy, sukcesu, spełnienia

i wszystkiego, czego jeszcze zapragniesz.

***

Raz do roku jest taki dzień,

który przemija jak piękny sen.

Wszystkie kobiety panie i matki,

w dniu tym dostają pachnące kwiatki.

Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,

tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.

***

To dla Ciebie, najdroższa

ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa,

zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej,

słabną wszystkie serca męskie.