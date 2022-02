Najlepsze wierszyki na WALENTYNKI. Wyślij ukochanej wiersz miłosny! Pomysły na życzenia walentynkowe 2022 14.02.2022

Słonko świeci, śnieżek pada, Od buziaków mam zajada, Lecz to dziś jest bez znaczenia, Ślę Ci miłość i życzenia.

Dzień Świętego Walentego Skłonił mnie właśnie do tego Żeby spojrzeć w oczy Twoje Dać Ci w dłoni serce moje Kocham Cię wręcz niesłychanie I na zawsze tak zostanie!

Ile kłódek w Poniatowskim Ile riksz jest na Piotrkowskiej Ile loftów u Scheiblera Ile biegów co niedziela Ile drzew jest w Julianowskim Ile macew na Żydowskim Ile cegieł w Księżym Młynie Tak Cię kocham ja jedynie

Serduszko moje Tobie oddałam, to Ciebie kocham i będę kochała. Jesteś słoneczkiem na moim niebie, nie chcę żyć bez Ciebie.[/i]

Tylko łódzka woda w szklance, Żule stoją na Limance, Mnóstwo ulic rozkopanych, Kilku w MPK pijanych, Lecz mnie nic to nie obchodzi, Bo ja kocham Ciebie w Łodzi!

O miłości do Ciebie, mógłbym mówić stale, Czy to w dni postne, czy też w karnawale, Myślę o Tobie w domu, na ulicy, W pracy i w szkole a także w świetlicy, Gdy jestem na dworze, gdy siedzę w pokoju, Nigdy najdroższa nie dawaj mi spokoju!

Niebo błękitne nad nami i ciężka droga nas czeka Lecz odkąd Ciebie poznałam, już się niczego nie lękam Piszę Ci to najdroższy, me serce dla Ciebie bije Dla Ciebie tylko się staram, tylko dla Ciebie żyję.

Nie lubię twoich włosów, oczu i ust

Ale za to maleńka kocham twój biust!

Wybacz mi szczerość, mówię co widzę,

Miłości do Ciebie się wcale nie wstydzę

Walentynki 14.02.2022