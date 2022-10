Najlepsze zamienniki kawy. Kawa szkodzi? Ile kaw dziennie wypić? Nadmiar kofeiny jest groźny dla zdrowia! 9.10.2022

WŁAŚCIWOŚCI KAWY

Okazuje się, że kawa spożywana w rozsądnych ilościach jest dobra dla naszego organizmu. Eksperci zalecają picie od jednej do maksymalnie trzech filiżanek kawy. Co więcej ma kilka funkcji zdrowotnych.

SZKODLIWE ASPEKTY PICIA KAWY

Niestety, kawa to nie tylko dobroczynne właściwości. Picie kawy w nadmiarze może prowadzić między innymi do przebarwień zębów. Duże ilości kawy mogą prowadzić u kobiet do nasilenia objawów napięcia przedmiesiączkowego. Dodatkowo nadmiar kawy wypłukuje z organizmu magnez i inne składniki mineralne. Może też przyczyniać się do kłopotów ze snem, nerwowości i rozdrażnienia.

