Najlepsze życzenia imieninowe dla Andrzeja. Czego życzyć Andrzejowi? Najśmieszniejsze życzenia imieninowe dla Andrzeja 30.11.2021

ZABAWNE ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA ANDRZEJA

Życzenia Andrzejkowe dla Andrzeja

Andrzeju, życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.