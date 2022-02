Najlepsze życzenia na dzień mężczyzny! Kiedy jest Dzień Mężczyzny? Życzenia i oryginalne wierszyki na Dzień Mężczyzny 10.03.2022

Kiedy jest Dzień Mężczyzny?

Jedno z porzekadeł mówi, że chłopcy obchodzą swe święto raz w roku, a prawdziwi faceci codziennie. Prawda, jak to zwykle bywa, znajduje się pośrodku. Może i faceci powinni świętować codziennie, jednak poza tym, kalendarz wskazuje, że ich święto można obchodzić nawet kilka razy w roku!

10 marca Dzień Mężczyzny

W Polsce, podobnie, jak w niektórych innych krajach katolickich dzień mężczyzny jest obchodzony 10 marca. Ma to ponoć nieoficjalnie związek z obchodami śmierci 40 męczenników z Sebasty, którzy ponieśli śmierć z rąk legionistów rzymskich w 320 roku. Inni uważają, że data jest bardziej powiązana z urodzinami Chucka Norrisa (10 marca 1940 r.). Innym popularnym terminem, który się podaje, jest 4 kwietnia. Tego dnia obchodzony święto w czasach PRL-u.

19 listopada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny

Dniem, w którym święto mężczyzn obchodzi się na świecie, jest 19 listopada. Tradycja obchodów zapoczątkowano całkiem niedawno, bo w 1999 w Trynidadzie i Tobago. Obchody jednak nie do końca poświęconej są radosnemu świętowaniu. Mają zwrócić uwagę na problemy występujących u mężczyzn zaburzeń psychicznych, rosnącą liczbę samobójstw oraz tzw. toksycznej męskości. Święto ma służyć też promowaniu zdrowych wzorców męskości. Obchodzi się je w 70 krajach.

30 września Dzień Chłopaka

Bez względu na to, jak często obchodzone jest święto, warto pamiętać o życzeniach na dzień mężczyzny

Najlepszy wierszyki i życzenia na dzień mężczyzny. Czego życzyć mężczyźnie 10 marca?

Życzę ci zdrówka, pieniędzy i czego sobie sam życzysz! Wszystkiego najlepszego!

***

Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów, pogody ducha na każdy dzień i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński!

***

Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci, abyś zawsze pamiętał, aby być prawdziwym mężczyzną.

***

Z okazji Dnia Mężczyzny, życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

***

Misiu kochany życzę Ci 100% pewności, więcej stanowczości, ruchu pewnego, głosu mocnego, spojrzenia boskiego, torsu dużego, serducha ciepłego i by to wszystko przetrwało do później starości. Kochaj mnie złotko, czule i słodko!

***

Z okazji dnia mężczyzn życzę Ci mój aniołku:

gwiazdki z nieba,

kasy ile potrzeba,

samych radości,

ze mną czułości,

słońca w błękicie,

uśmiechu przez calutkie życie,

i niech Ci się spełniają wszystkie marzenia,

no i w ogóle najlepsze życzenia :*