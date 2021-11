Najlepszy dentysta w Łodzi. U kogo leczyć zęby? Cena wizyty u dentysty. Jakiego dentystę wybrać?

Silny ból zębów dla wielu osób jest bólem nie do wytrzymania. Ból taki może utrzymywać się nawet kilka dni. W takiej sytuacji niezwłocznie należy udać się do stomatologa. Przygotowaliśmy listę najwyżej ocenianych dentystów w serwisie znanylekarz.pl. Sprawdź, w naszej galerii, jakich specjalistów wybierają i polecają łodzianie!

ILE KOSZTUJE WIZYTA U DENTYSTY?

Za konsultację stomatologiczną u specjalisty trzeba zapłacić co najmniej 100 zł. Cena konsultacji online zaczyna się już od 120 zł. Implanty to już wydatek od 2500 zł do 4000 zł. Cennik wybranych usług zamieściliśmy w galerii.