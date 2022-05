Najpiękniejsze życzenia na Dzień Dziecka. Wzruszające życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych dzieci! Życzenia na Dzień Dziecka 1.06.2022

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka nas. Pierwszy czerwca ! Wstawać czas ! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla nas dzień. Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się. Dzisiaj święto wszystkich dzieci Niech nam pięknie słońce świeci Wszyscy śmieją się od rana Każda buzia roześmiana Czar zabawy dziś panuje Każde serce się raduje. Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają Tak życzenia Wam składają... Pierwszy czerwca dzień radosny kwitną kwiatki, słońce świeci... W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Tobie sercem całym moc uśmiechu i radości szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Kochana córeczko!

W Dniu Twojego Święta

życzę Ci śmiechu w domu

i szósteczek w szkole

i lodów w niedzielę

i przyjaciół najlepszych na świecie ze mną czele

i spełnienia wszystkich Twych marzeń,

moje najdroższe Dziecię!!!

Niech Ci się spełnią pragnienia,

niech słonko zawsze Ci świeci,

przyjmij te skromne życzenia,

od kochających Cię rodziców.

Jest podłość i jest rozpacz,

jest troska i jest żal.

Są siły złe dookoła

i jest moc zdradziecka,

co każe więdnąć kwiatom,

ptaki pędzi w dal.

Moc tę zwycięża tylko jedno

- uśmiech dziecka.

***

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę ci serduszkiem całym,

dużo szczęścia, stu lat życia,

milion euro do zdobycia.

Z okazji dnia dziecka życzenia składają...

***

W tym dzisiejszym dniu radości,

życzę 100 lat pomyślności.

Niech Ci życie w szczęściu płynie,

niech Cię radość nie ominie!

Dziś chcę złożyć Ci życzenia,

szczęścia, zdrowia, powodzenia.

Niech Ci słońce jasno świeci,

i w radości dzień przeleci.

Niech odejdą smutki troski,

By nastąpił dzień radości.

Te życzenia choć z daleka,

płyną niby wielka rzeka.

W dniu Dnia Dziecka życzę wszystkiego, czego pragniesz, by się wszystko spełniło,

by to co dobre Twoim było,

dużo zdrowia i radości

niech w Twoim sercu na zawsze zagości,

życzy kochająca mama.

***

Życzę Ci aby nigdy nie opuściła Cię odwaga,

gdy przyjdzie Ci porzucić swoje bezpieczne pozycje.

Życzę Ci, abyś żyła w zgodzie z samą sobą i z własnym systemem wartości.

To wielkie szczęście, gdy jest się zadowolonym z tego, kim się jest.

***