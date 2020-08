Najpierw prezentacja, potem mecz z Miedzią

W najbliższą sobotę (godz. 18) czeka bełchatowian drugie ligowe starcie. Tym razem na własnym boisku z Miedzią Legnica, która w poprzednim sezonie walczyła w barażach o awans do PKOEkstraklasy. Nie dała jednak rady Radomiakowi ulegając tej drużynie 1:3 (0:1). Legniczanie, prowadzeni przez Jarosława Skrobacza, który przyszedł z GKSJastrzębie, rozpoczęli nowy sezon od wygranej na swoim boisku z Sandecją Nowy Sącz 3:1 (3:0). W bramce gospodarzy stał wychowanek Stella Maris FC (Irlandia) i były piłkarze angielskiego Evertonu, choć w pierwszej drużynie nie zdołał wystąpić, Mateusz Hewelt. To piłkarz mający polskie oraz irlandzkie obywatelstwo. W pierwszym meczu wystąpił także Szymon Matuszek, który ma w swoim piłkarskim CV występy w Realu Madryt, tyle tylko, że trzeciej drużynie.

Real to jednak real, nawet jeśli nie rezerwowy, ale ten trzeci. W kadrze Miedzi mamy także dwóch były graczy GKS. To Maciej Koziara oraz Marcin Garuch. Ot, takie to ciekawostki.

Bełchatowianie rozpoczynają przygotowania do meczu z Miedzią we wtorek (1 września). Będą trenować na boisku oraz siłowni. Za to na piątek (4 września) zaplanowano przedsezonową prezentację druzyny. O szczegółach tej uroczystości poinformujemy na łamach „Dziennika Łódzkiego”. ą