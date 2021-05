Najpopularniejsze licea w Łodzi i szkoły zawodowe. Szkoły średnie najchętniej wybierane przez uczniów podstawówek w 2020 roku 12.05.2021

Rekrutacja do szkół średnich 2020, opóźniona z powodu koronawirusa, rozpoczęła się 15 czerwca. Do 10 lipca ponad 20 tys. absolwentów podstawówek z województwa łódzkiego wskazywało w elektronicznym systemie naboru ogólniaki, technika i branżówki, do których chcieliby trafić po wakacjach.

Każdy kandydat mógł typować klasy w trzech szkołach, ustawiając je według swoich preferencji. O sukcesie w rekrutacji zdecydują punkty uzyskane z państwowego egzaminu ósmoklasisty (wyniki 31 lipca) oraz przeliczone ze świadectwa na koniec podstawówki. Ogólniaki, technika i branżówki ogłoszą listy zakwalifikowanych 12 sierpnia. Tym szczęśliwcom pozostanie potwierdzenie woli nauki w szkole, która ich zechciała. Niezakwalifikowani będą wyczekiwali, czy w wytypowanych przez nich placówkach zwolni się jakieś miejsce, ewentualnie wezmą oni udział w "dogrywce" naboru z udziałem mniej popularnych szkół.

A jakie są te najbardziej popularne? Skupiliśmy się na placówkach łódzkich, ponieważ często ściąga do nich także młodzież z mniejszych ośrodków naszego regionu. W naszym zestawieniu prezentujemy dziesięć najczęściej wybieranych szkół średnich z uwzględnieniem tylko tzw. pierwszej preferencji (czyli placówki, do której kandydat chciałby trafić najbardziej). Dane zaczerpnęliśmy z wojewódzkiego systemu elektronicznej rekrutacji (są to zgłoszenia zweryfikowane przez szkoły do poniedziałkowego południa).