Najpopularniejsze przepisy świąteczne. Przepis na karpia wigilijnego. Karp w piekarniku, tradycyjny karp smażony czy ryba w galarecie

Karp na Wigilię i świąteczny stół. Pyszny karp na Wigilię i Boże Narodzenie. Przepisy na świątecznego karpia! Oto przepisy na karpia przygotowane specjalnie dla Czytelników Dziennika Łódzkiego.

Przepisy na świątecznego karpia! Karp na Wigilię i świąteczny stół

Pyszny karp na Wigilię i Boże Narodzenie. Przepisy na karpia przygotowane specjalnie dla Czytelników Dziennika Łódzkiego. PRZEPIS NA KARPIA Karp po żydowsku 1 karp (około 1,5 kg)

głowy i ogony z karpia przeznaczone do panierowania i usmażenia

4 duże cebule

1 marchewka

50 g migdałów

50 g rodzynek

1 listek żelatyny

świeżo zmielony czarny pieprz

cukier

sól Przygotowanie: Odcinamy głowę i ogon karpia, wkładamy do garnka razem z pozostałymi głowami i ogonami. Dodajemy marchewkę i 2 cebule pokrojone w talarki, solimy do smaku, zalewamy 1 l wody i gotujemy na małym ogniu 1,5 godziny. Odcedzamy. Pozostałe cebule kroimy w kostkę, zalewamy połową wywaru i gotujemy do miękkości. Rybę kroimy w dzwonki, zalewamy druga połową wywaru, gotujemy na małym ogniu ok. 20 minut. Wyjmujemy ją łyżką cedzakową na głęboki półmisek, wywary łączymy, miksujemy. Dodajemy rodzynki, sparzone i obrane ze skórki migdały, dodajemy żelatynę rozpuszczoną według przepisu na opakowaniu. Doprawiamy solą, obficie pieprzem, nieco cukrem. Zalewamy tym rybę na półmisku, odstawiamy na noc w chłodne miejsce. Izabela Lewandowska PRZEPIS NA KARPIA Najlepsze życzenia SMS na Boże Narodzenie i Nowy Rok Karp z ziołami Składniki: sprawiony karp (ok. 1,3kg )

sól

pieprz czarny i ziołowy do smaku

ulubione świeże zioła ( rozmaryn,

tymianek, majeranek, natka pietruszki, itp.)

masło klarowane Przygotowanie: Karpia doprawiamy solą i pieprzem. Do brzucha wkładamy kilka gałązek ulubionych ziół i odstawiamy do lodówki na kilka godzin. Tak przygotowaną rybę smażymy powoli na klarowanym maśle z obu stron. Zioła wyciągamy dopiero, gdy karp będzie gotowy. Karp w galarecie Składniki: włoszczyzna

1 średni karp

sól

biały pieprz do smaku

kilka plastrów żółtego sera edamskiego

natka z pietruszki

żelatyna

cytryna Przygotowanie: Warzywa kroimy w cząstki, rybę porcjujemy i zalewamy wodą. Solimy i gotujemy razem z głową przez około 20 minut. Następnie wyjmujemy rybę z wywaru. Wywar przecedzamy, odmierzamy jego ilość i zaprawiamy żelatyną wg proporcji na opakowaniu. Doprawiamy solą i pieprzem dla smaku. Z plastrów sera wycinamy ozdobne kształty: gwiazdki, bałwanki i inne. Układamy je na dnie półmiska, dodajemy listki pietruszki. Obieramy rybę z ości i układamy ją w naczyniu. Całość zalewamy przestygniętą galaretą. Po wychłodzeniu wykładamy każdą porcję na talerzyk. Podajemy z cząstkami cytryny.

KARP WIGILIJNY

Karp smażony w panierce Składniki: 1 sprawiony karp do 150 g

szklanka bułki tartej

2 jajka

sól

2 łyżki mąki

2-3 łyżki masła

cytryna Przygotowanie: Karpia pokrój w dzwonka, oprósz solą, skrop sokiem z cytryny. Następnie panieruj w mące, zanurzaj w roztrzepanych jajkach i obtocz w bułce tartej. Karpia smaż z obu stron na złoty kolor na maśle. Najlepiej podawać z cząstkami cytryny. Noworoczny karp Składniki: 1 średni karp

2 cebule

1 butelka ciemnego piwa

1 kawałek piernika Przygotowanie: Wymoczonego karpia umyć, zdrapać łuski i posolić. Następnie włożyć go do garnka, zalać piwem i zagotować. Włożyć do tego piernik, zamieszać i po chwili ściągnąć z pieca. Pozostawić pod przykrywką do naciągnięcia. Można podawać z ziemniakami. Książka tradycji przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z Babimostu i Neuruppin

PRZEPIS NA KARPIA W PIEKARNIKU

Ozdoby świąteczne DIY Chrupiący karp ze szpinakiem i żółtym serem Składniki: Ryba: 1 kg karpia

pół szklanki startego sera żółtego gouda

300 g szpinaku

sok z 1/2 cytryny

1,5 łyżki przyprawy do ryb

4 łyżki oleju do smażenia

2 łyżki masła klarowanego

sól i pieprz do smaku Sos: 3 łyżki masła

3 czubate łyżki mąki pszennej

1,5 szklanki mleka

2 liście laurowe

szczypta startej gałki muszkatołowej

sól i pieprz do smaku Przygotowanie Rybę oczyścić i opłukać pod chłodną, bieżącą wodą. Płaty pokroić na 4-6 kawałków, przyprawić solą, pieprzem i przyprawą do ryb, a następnie skropić sokiem z cytryny. Odstawić na 3 godziny. W tym czasie poddusić szpinak. Następnie na rozgrzanej patelni z olejem obsmażyć kawałki ryby (po 3 minuty z każdej strony). Nasmarować żaroodporne naczynie masłem i ułożyć w nim rybę. W rondelku rozpuścić masło, a następnie stopniowo dodawać mąkę. Po połączeniu składników zdjąć naczynie z ognia i dodać zimne mleko energicznie mieszając, aby powstała jednolita, gładka masa. Całość postawić znów na ogniu, dodać liść laurowy i gotować przez 5 minut mieszając. Doprawić solą, pieprzem oraz szczyptą gałki muszkatołowej. Następnie na rybie ułożyć warstwami: szpinak, starty ser żółty i ponownie szpinak. Całość zalać przygotowanym sosem. Przykryć naczynie, wstawić na 20 minut do rozgrzanego piekarnika i piec w 180 st. C. Danie po upieczeniu podawać z dodatkami lub świeżym, białym pieczywem. Dobra rada: Świeżego karpia należy wcześniej odpowiednio wyfiletować. Do tej czynności przyda się nam specjalny, ostry nóż do filetowania. Zaczynamy nacinając rybę tuż przy głowie aż do kręgosłupa, przy czym nie odcinamy głowy. Następnie przecinamy karpia wzdłuż grzbietu, prowadząc nóż powoli po ości kręgosłupa i kończąc to cięcie niedaleko ogona. Kiedy przygotujemy już pierwszego filet, zaczynamy drugi w tym właśnie miejscu. Obracamy rybę i nacinamy ją z drugiej strony głowy. Trzymając filet przesuwamy nożem dociskając ostrze do skóry karpia. Gotowe filety można wykorzystać do potrawy.

PRZEPIS NA KARPIA

Karp „po polsku” Składniki: 1 karp

1 łyżka masła

2 cebule

2 pietruszki

2 marchewki

2 łyżeczki miodu

500 ml jasnego piwa

1 pęczek natki pietruszki

świeżo zmielony czarny pieprz

sól Przygotowanie: Sprawionego i umytego karpia dzielimy na dzwonka, solimy, wkładamy do płaskiego, szerokiego rondla wysmarowanego masłem. Dodajemy obrane i pokrojone w paseczki jarzyny, rozpuszczony w odrobinie wody miód. Następnie solimy, pieprzymy, zalewamy piwem i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy na silnym ogniu ok. 5 minut. Zmniejszamy ogień i delikatnie gotujemy 10-15 minut. Kawałki ryby wykładamy na półmisek, polewamy przecedzonym wywarem i posypujemy posiekaną natką pietruszki. Izabela Lewandowska

PRZEPISY NA KARPIA

Pieczony karp z grzybami Składniki: 1 karp

3 cebule

3 łyżki soku z cytryny

przyprawa do ryb

30 g suszonych podgrzybków

200 g pieczarek

po 2 łyżeczki majeranku

i słodkiej mielonej papryki

1/2 szklanki oleju

sól

pieprz ziołowy

1 główka sałaty

2 cytryny Przygotowanie: Karpia sprawiamy. Jedną cebulę siekamy. Rybę kropimy sokiem z cytryny, pięcioma łyżkami oleju, posypujemy przyprawami i posiekaną cebulą. Karpia pozostawiamy w marynacie na całą noc w lodówce. Podgrzybki moczymy i podgotowujemy, a następnie odsączamy. Resztę oleju wlewamy do brytfanny i układamy nim karpia wraz z zalewą. Rybę posypujemy pokrojonymi w plastry pieczarkami, podgrzybkami i krążkami pozostałych cebul. Pieczemy przez godzinę. w temperaturze 180 st. C. Karpia układamy na liściach sałaty i obkładamy plastrami cytryny. Izabela Lewandowska PRZEPIS NA KARPIA Najsmaczniejsze potrawy wigilijne - przepisy Karp zapiekany z pieczarkami Składniki: 1,5 kg karpia (bez głowy i ości)

10 dag masła

4 łyżki oleju

2 jajka

1/2 szklanki mąki

20 dag pieczarek

sok z 1 cytryny

łyżeczka słodkiej papryki w proszku

sól i pieprz Przygotowanie: Rybę kroimy na 8 kawałków, a następnie kropimy ją sokiem z cytryny, oprószamy solą i pieprzem. Przykrywamy i odstawawiamy. W tym czasie czyścimy pieczarki i podsmażamy je na maśle. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu. Zdejmujemy z patelni. Osuszamy rybę i zanurzamy każdy kawałek w rozmąconych jajkach i mące wymieszanej z papryką. Smażymy z obu stron na rozgrzanym maśle, wymieszanym z olejem. Przed podaniem, układamy usmażoną rybę w naczyniu żaroodpornym. Dodajemy obsmażone pieczarki. Okładamy wiórkami zimnego masła i zapiekamy około 15 minut. intenautka skander1983 PRZEPIS NA KARPIA, WIGILIA

