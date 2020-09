Najtańsze domy pod Łodzią na sprzedaż. Ceny i oferty domów i działek blisko Łodzi. Domy na sprzedaż: okolice Łodzi 3.09.2020

235 tys. złDom Sokolniki-Las, pow. zgierski, gm. Ozorkówdziałka budowlana o pow. 1877 m2 - częściowo zalesiona położona w Sokolnikach Lesie. Na działce znajduje się budynek letniskowy i garaż. Ogrodzenie z siatki.Na działce znajduje się budynek- parterowy - murowany z lat 70. częściowo podpiwniczony.Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna drewniana. Dach kryty papą termozgrzewalną.Dom ma pow. ok. 50 m2 (2 pokoje ok.20,5 m2 i ok. 12 m2, kuchnia ok.8,50m2, łazienka z toaletą 4,3 m2, przedpokój ok.7 m2.Pokoje są ustawne i dobrze nasłonecznione. W pokojach są po dwa okna. Wysokość pomieszczeń 2,80m.Media: elektryczność (siła), woda miejska, szambo, gaz w ulicyDojazd: ulica utwardzona, do asfaltu ok.60 mBudynek garażowy o pow. 20 m2 - murowany. Posiada kanał.Zobacz ogłoszenie

