Najtańsze kawalerki w Łodzi: ceny i oferty z listopada 2021. Ceny mieszkań w Łodzi w listopadzie 2021 w końcu wyhamowały 15.11.2021

Zobacz 15 najtańszych mieszkań w cenie poniżej 190 tys. zł w Łodzi. Ceny mieszkań w Łodzi nieco wyhamowały. Najtańsze kawalerki nie znikają już po kilku dniach z portali ogłoszeniowych, jak to było jeszcze latem, a w niektórych ofertach zaznaczono możliwość negocjacji ceny. Czy to oznacza, że mieszkania przestaną już drożeć? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać przez najbliższe miesiące.

O wyhamowaniu wzrostów w Łodzi w III kwartale czytamy także w najnowszym raporcie Barometr sieci agencji Metrohouse. Co ciekawe, ceny spadły tylko w Łodzi i Krakowie. Według agencji Metrohouse, szczyt cenowy w Łodzi był w połowie roku. Obecnie za metr kwadratowy mieszkania używanego w Łodzi trzeba zapłacić 5853 zł, ale dotyczy to wszystkich mieszkań (cena metra kwadratowego w kawalerkach jest znacznie wyższa).

Średnio w listopadzie za kawalerkę trzeba zapłacić nieco ponad 211 tys. zł , w lipcu ta wartość wynosiła ok. 213 tys. zł , a więc można mówić o pewnej stabilizacji cen. Obecnie metr kwadratowy w takich mieszkaniach kosztuje średnio 7238 zł, w lipcu 2021 średnia cena metra kwadratowego zbliżała się do 7,5 tys. zł (dane z portalu otodom.pl).

W listopadzie 2021 praktycznie nie ma już ofert poniżej 165 tys. zł. Średnio w listopadzie 2021 za najmniejsze używane mieszkanie w łódzkim bloku trzeba zapłacić prawie 211 tys. zł. Średnia cena metra kwadratowego to 7,3 tys. zł. Ale są też mieszkania tańsze.

Zobacz TOP15 najtańszych kawalerek w łódzkich blokach w cenie poniżej 190 tys. zł. Oferty uporządkowaliśmy według malejącej ceny.



Na początku listopada 2021 za metr kwadratowy w najtańszych kawalerkach w Łodzi trzeba było zapłacić od 5 do 7 tys. zł. Wiele zależy od stanu mieszkania, ale w większości trzeba się liczyć z generalnym remontem. W cenie poniżej 190 tys. zł trudno znaleźć mieszkania, które nie wymagałyby remontu



Najwięcej najtańszych mieszkań oferowanych jest w blokach na Teofilowie, Dąbrowie i w okolicach Manufaktury. Taka sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu. W innych dzielnicach, np. na Widzewie Wschodzie, Olechowie lub Retkini ceny są wyższe.



Przygotowaliśmy TOP15 najtańszych kawalerek w Łodzi w cenach poniżej 190 tys. To mieszkania o powierzchni 22–36 mkw. Ich zaletą są niskie opłaty. Miesięczny koszt utrzymania takiego lokalu (z opłatami za prąd, gaz, czynsz, ciepło, odbiór śmieci i wodę) to średnio 350-450 zł.



W naszym zestawieniu prezentujemy tylko mieszkania w blokach, których największą zaletą - w porównaniu do lokali w kamienicach - jest ogrzewanie miejskie, dużo tańsze od ogrzewania elektrycznego.



W listopadowym zestawieniu znalazło się też jedno mieszkanie oferowanie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. To lokal większy - 2-pokojowy , po remoncie, ale… z lokatorem.



Zobacz listopadowy TOP15 najtańszych kawalerek w blokach w Łodzi w cenach poniżej 190 tys. zł. Oferty uporządkowaliśmy według malejącej ceny.