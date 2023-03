Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Łodzi. Ile kosztują działki ROD? Ceny ogródków działkowych w Łodzi

CZYM SĄ DZIAŁKI ROD?

Działki ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe są działkami rekreacyjnymi, które należą do Polskiego Związku Działkowców. Osoby, które nabędą prawo do użytkowania działki ROD, stają się działkowcem w prawnym rozumieniu. Należy jednak pamiętać, że działki rekreacyjne na terenie miejskim nie posiadają klasycznego, pełnego prawa własności.

Zwrócić uwagę trzeba również na fakt, iż Rodzinne Ogródki Działkowe objęte są szeregiem przepisów, które wprowadzają pewne ograniczenia w porównaniu do zwykłych działek. Dotyczą one zasad zabudowy na działce ROD. Na tego typu działkach nie można budować budynków całorocznych, a same budynki natomiast nie mogą one przekraczać określonej wysokości.