Najważniejsze informacje dotyczące uchodźców

W województwie łódzkim działa punkt recepcyjny, w Łódzkim Domu Kultury przy ulicy Traugutta 18 na wprost dworca Fabrycznego. Jest to miejsce doraźnej pomocy uchodźcom. Tu mogą zjeść ciepły posiłek, odpocząć, skorzystać z sanitariatów. Jeżeli nie mają się gdzie zatrzymać przewozimy ich do wyznaczonych przez wojewodę miejsc noclegowych.

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Wiemy, że zarówno do punktu recepcyjnego jak i do punktów informacyjnych zgłaszają się dziesiątki, a nawet setki osób dziennie.

Duża część uchodźców przyjechała do pracujących i mieszkających na terenie Polski krewnych, którzy teraz się nimi opiekują, ale jest też duża grupa osób które nie mają schronienia. Na takie osoby czekają przygotowane przez poszczególnych wojewodów bazy noclegowe. Tam znajdą schronienie, wyżywienie i zostanie im udzielona wszelka pomoc jakiej tylko będą potrzebować.