Napad na księdza koło Radomska. Napad na księdza na plebanii we wsi Dmenin. Przyszli wieczorem i pobili

Chwile grozy przeżył ksiądz z plebanii w Dmeninie (gmina Kodrąb, powiat radomszczański). W sobotę późnym wieczorem do jego drzwi zapukało dwóch napastników.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w 11 września około godziny 23.20 w parafii św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Dmeninie w gminie Kodrąb. Późnym wieczorem 39-letniego proboszcza zaniepokoił hałas dobiegający z zewnątrz. Okazało się, że dwóch mężczyzn niszczy infrastrukturę ogrodową wokół plebanii. Napastnicy zaczęli się też dobijać do drzwi.

Gdy ksiądz otworzył, by sprawdzić co się dzieje, na powitanie otrzymał cios w twarz. Jeden z napastników uderzył go i uszkodził okulary - opowiada komisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Na szczęście proboszczowi udało się zamknąć drzwi nim posypały się kolejne ciosy. Napastnicy zanim uciekli uszkodzili jeszcze drzwi do plebanii. Wyrządzone przez nich straty w sumie oszacowano na 2 tysiące złotych. Księdzu pomogła rodzina, która zawiozła go do lekarza.

W poniedziałek zawiadomienie o napaści przyjęli policjanci z miejscowego komisariatu. Funkcjonariusze szukają sprawców, dokonali już oględzin miejsca zdarzenia, trwa przesłuchiwanie świadków.