Napad na salon gier w centrum Skierniewic. Jeden z napastników groził użyciem maczety

Napad na salon gier w Skierniewicach

Do napadu na salon gier w centrum Skierniewic doszło we wtorek, 28 czerwca, w godzinach wieczornych. Do salonu weszło trzech mężczyzn. Wchodzili pojedynczo, zachowując odstęp czasowy, a wewnątrz lokalu udawali, że się nie znają. Wszystko po to by uśpić czujność 50-letniego pracownika. Jak każdy klient salonu zaczęli grać na automatach.

W pewnym momencie jeden z mężczyzn podszedł do 50-latka i zagroził mu użyciem niebezpiecznego narzędzia jeżeli ten nie odda mu wszystkich pieniędzy z kasy.