Napadł na stację benzynową. Złapano go po kilku minutach

Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi tuż po zdarzeniu zatrzymali sprawcę rozboju. 33-latek grożąc pracownicom stacji benzynowej, ukradł utarg znajdujący się w kasach. W przeszłości był już notowany, obecnie usłyszał zarzut rozboju co zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do lat 12. Został tymczasowo aresztowany.

Do napadu na stację przy Alei Śmigłego Rydza doszło we wtorek koło godziny 22. Do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wpłynęło zgłoszenie o nieznanym sprawcy, który po doprowadzeniu do stanu bezbronności pracujące tam kobiety, ukradł z dwóch kas pieniądze