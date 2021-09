Narodowy Spis Powszechny. Jak się spisać? Ostatnie godziny na spisanie! Punkty będą pracować do 30 września do północy.

W ostatnich dniach spisu do punktów spisowych w Łodzi ustawiają się duże kolejki. Jeszcze co 10. mieszkaniec miasta się nie spisał. Dlatego niektóre punkty będą czynne w czwartek (30 września) do północy. Jak się można jeszcze spisać w Łodzi?CZYTAJ DALEJ >>.

Grzegorz Gałasiński