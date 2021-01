Nasi laureaci: Michał Bryl Sportowcem Dekady. Nadzieja Łodzi na medal w igrzyskach w Tokio

W marcu 2020 roku łaskowianin Michał Bryl w parze z Grzegorzem Fijałkiem wygrał czterogwiazdkowy turniej Pucharu Świata w siatkówce plażowej rozegrany w Doha w Katarze! Dla naszego laureata był to pierwszy triumf w Pucharze Świata w karierze. Ten sukces sprawił, że para Michał Bryl - Grzegorz Fijałek może być już praktycznie pewna udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Michał Bryl będzie pierwszym w historii olimpijczykiem z Łasku.

- Złoto na czterogwiazdkowym turnieju to mój największy sukces w Pucharze Świata - mówi Michał Bryl. - W siatkówce plażowej klasyfikujemy turnieje pod względem liczby gwiazdek. Z Grzegorzem Fijałkiem dwukrotnie wygraliśmy medal na pięciu gwiazdkach: srebrny i brązowy. Zdobyliśmy drugie miejsce też na World Tour Finals, który pełnił rolę turnieju finałowego całego sezonu.

Michał Bryl wcześniej osiągnął masę sukcesów w turniejach młodzieżowych.

- Udało mi się zdobyć tytuł mistrza świata do lat 19 w parze z Kacprem Kujawiakiem - wspomina Michał Bryl. - Później zdobyłem tytuł mistrza świata do lat 21, Akademickie Mistrzostwo Świata oraz złoty medal w mistrzostwach Europy do lat 22.