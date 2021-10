Nasz Nowy Dom w Poniatowie. Zobacz dom po remoncie ekipy Katarzyny Dowbor!

Rodzina oprowadziła prowadzącą po swoim 60-metrowym domu. Katarzyna Dowbor zwróciła uwagę na wąskie przejścia i wejścia do pomieszczeń, w których nie mieści się wózek inwalidzki, a także na brak ocieplenia budynku, dach z papy i na grzyb wychodzący w rogach pomieszczeń.

Jak wiecie oglądam bardzo dużo domów. Z tych domów, które widziałam to nie jest najgorszy dom, ale to nie jest dom dobry dla was. Największym problemem jest dach, brak ocieplenia, ale także brak miejsca. Ta łazienka kompletnie się nie nadaje do potrzeb Patryka. Nie powinno być tak, że Wy dorosłego mężczyznę nosicie i we dwójkę wkładacie do wanny. Będziecie coraz starsi, on będzie coraz cięższy. Franiu powinieneś mieć swoje miejsce, w którym będziesz mógł też troszkę odpocząć. To jest bardzo dużo logistycznej pracy. Mamy zimę i cały dach jest do zdjęcia. Nie wiadomo co się tam okaże - jest to ryzykowne - zaznaczyła Katarzyna Dowbor.