Nasza rozmowa: „Chciałem być” w Łodzi. Krzysztof Krawczyk wraca do nas na teatralnej scenie

Z perturbacjami, zmianami terminu premiery, a nawet tytułu powstawał spektakl „Chciałem być”, który zobaczymy na scenie łódzkiego Teatru Powszechnego. Ostatecznie będzie to przedstawienie o Krzysztofie Krawczyku czy bardziej o uniwersalnej gwieździe polskiego show-biznesu?

Michał Siegoczyński: Zdecydowanie będzie to spektakl o Krzysztofie Krawczyku, ale przecież zarazem jest on zjawiskiem uniwersalnym. Ktoś wyliczał mi niedawno, ile biograficznych spektakli już w swojej karierze zrealizowałem i zapytał, jaką kolejną gwiazdą się zajmę. I wtedy zacytowałem wypowiedź Krzysztofa Kieślowskiego dotyczącą jego filmowych dokumentów, że ludzie w swoim życiu drepczą i jego interesuje to dreptanie. W jakimś sensie, czy to jest gwiazda czy przeciętny człowiek, mnie też interesuje owo dreptanie. Odnajduję je również w życiorysie Krzysztofa Krawczyka i patrząc na spektakl z tego punktu widzenia jest to uniwersalna historia o człowieku. Nie trzeba być gwiazdą, żeby dotyczące bohatera dylematy zrozumieć.