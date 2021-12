Nasze pływaczki rządzą na 400 m dowolnym. Drugie złoto Oli, srebro Wiktorii

Przyszłość 400 m stylem dowolnym leży w rękach młodych. Wśród pań złotą medalistką została 18-letnia Aleksandra Knop, której wynik 4.06,90 jest rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Na podium stanęły również dwie siedemnastolatki – Wiktoria Guść (Delfin Piotrków) i Klaudia Tarasiewicz. Zwycięzcą rywalizacji mężczyzn został doświadczony, 27-letni Filip Zaborowski (3.42,16). Srebro trafiło do młodego Krzysztofa Chmielewskiego (3.44,45 – rekord Polski 17-latków), a brąz do 20-letniego Bartłomieja Koziejko (3.46,01). – Cieszę się, że mimo wieku (jestem najstarszy w stawce kraulistów, mam swoje lata) jestem w stanie pokazać tym młodym gniewnym, że jeszcze potrafię – powiedział po starcie złoty medalista.

Pływak kontrolował wyścig, choć bardzo docenia formę oraz osiągnięcia Chmielewskiego – finalisty IO w Tokio. – Mój wiek i to, że wiele razy stawałem na słupkach na tym dystansie, trochę zaważył na zwycięstwie. Bardziej strategicznie to rozegrałem i na końcówce go wyprzedziłem – uważa Zaborowski.