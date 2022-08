Nasze rozmowy - Ewa Pilawska: Obcując z ważnym teatrem i artystami rozwijamy się

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych za nami, to poważny dorobek. Wyjątkowy to był czas dla tego wydarzenia, ponieważ z powodu pandemii w jednym sezonie artystycznym odbyły się aż dwie jego edycje. Jaka zatem jest recepta na to, żeby w tych okolicznościach zachować świeżość festiwalu, jego energię i żywe zainteresowanie widowni?

Moim zdaniem trzeba z pełnym przekonaniem robić to, w co się wierzy. Być niezależnym i nie ulegać presji. Skupić się na teatrze i publiczności, czyli dwóch najważniejszych wartościach. Może to banalnie zabrzmi, ale trzeba po prostu „robić swoje”. Mam wrażenie, że w przypadku Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych przynosi to efekt w postaci wielkiego zaufania twórców i odbiorców, przymierza z widzami i apetytu na kolejne spotkania z teatrem.

Tegoroczny festiwal obrał sobie za temat „Artystę. Wizjonera”. Bycie wizjonerem nierzadko oznacza niezrozumienie, a co za tym idzie - odrzucenie. Czy festiwalowe rozmowy dowiodły, że artyści chcą być dziś wizjonerami, czy raczej czasy są takie, że muszą zabiegać o akceptację publiczności?