Nasze rozmowy - Tomasz Rodowicz: Teatr ma dzisiaj nadzwyczajne obowiązki

Tegoroczna odsłona łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy odbywa się pod hasłem Początek Nowego Świata. Sztuka i teatr mogą dostrzec szybciej, jaki świat nas czeka?

Stoimy wszyscy przed pytaniami podstawowymi: Co dalej? Jak przeżyć? Jak się odnaleźć wobec tej piętrzącej się ilości zagrożeń i zmian? To, co się obecnie dzieje na świecie, jest na tyle przerażające, że sztuka nie może się od tego odwrócić. Albo sztuka się sprawdzi i będzie odpowiadać na wszystkie nasze pytania, niepokoje i strachy, albo będzie czystą rozrywką i - tak jak w upadającym Imperium Rzymskim - początkiem końca. Stąd temat naszego festiwalu - Początek Nowego Świata. Bo na pewno on, nasz świat, już nie będzie taki, jaki był. To jedno wiemy, poza tym nie wiemy jednak nic więcej. Dlatego, jestem przekonany, trzeba zadawać sobie pytania w sztuce, w działaniu, we współpracy o to, jak ocalić to, co w nas godne, ludzkie, jak przekazać następnym pokoleniom coś, co sprawi, że nie będą się nas wstydziły, jak ratować to, co jest do uratowania i jak budować nadzieję, że wszystko się jednak dobrze skończy, bo bez tego przecież się nie da, ani robić sztuki, ani żyć.

Tegoroczny festiwal wydaje mi się niezwykle ważny dla ludzi, którzy nie chcą popaść w stagnację, pragną wiedzieć, po co żyć, dlaczego, w imię czego? To być może górnolotne słowa, ale chyba na takie jesteśmy dzisiaj skazani. Nie wiemy, co będzie jutro. A to jutro możemy stworzyć tylko z największych znaczeń.