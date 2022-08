Natalia Dróżdż i Zuzanna Pieniak w szerokiej kadrze ŁKS Commercecon Łódź

Natalia i Zuza w nadchodzących rozgrywkach będą reprezentować Łódzki Klub Sportowy przede wszystkim w rozgrywkach II ligi, ale w pierwszej części przygotowań do sezonu 2022/2023 będą trenować wraz z pierwszym zespołem i będą do dyspozycji trenera Alessandro Chiappiniego i jego sztabu w trakcie rozgrywek. Zarząd ŁKS-u Commercecon Łódź zdecydował, że obie młode siatkarki powinny mieć możliwość trenowania z doświadczonymi koleżankami, dzięki czemu ich poziom gry będzie stale rosnąć.

Zuzanna Pieniak już w poprzednim sezonie była w szerokiej kadrze ŁKS-u Commercecon Łódź. Młoda środkowa miała okazję regularnie trenować z pierwszym zespołem i szlifować swoje umiejętności. Przypomnijmy, że w 2021 roku Zuza wraz z zespołem juniorek młodszych ŁKS-u Siatkówka żeńska zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski.

W turnieju finałowym mistrzostw Polski juniorek młodszych w 2021 roku zabrakło Natalii Dróżdż. Młoda przyjmująca wiosną ubiegłego roku doznała bowiem poważnej kontuzji podczas turnieju finałowego o awans do II ligi. Zawodniczka musiała poddać się operacji, którą przeprowadzili specjaliści z kliniki SPORTO - Radosław Grabowski, Rafał Długozima oraz Jędrzej Lesman. Młoda siatkarka przeszła proces rehabilitacji pod okiem trenerów ŁKS-u Commercecon Łódź i fizjoterapeuty Łukasza Burtnika. Była to też okazja, aby upewnić się, że Natalia to utalentowana zawodniczka, która powinna znaleźć się w szerokiej kadrze pierwszego zespołu.

W sezonie 2021/2022 Zuzanna Pieniak i Natalia Dróżdż odebrały złote medali mistrzostw województwa łódzkiego w kategorii wiekowej juniorek.