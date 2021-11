Natalia Gąsiorowska pozostanie patronką miejskiej szkoły. Porażka wojewody przed NSA Maciej Kałach

Na zdjęciu, z portretem Natalii Gąsiorowskiej, (od lewej) Ewa Baczewska, dyrektor ZSEiU, oraz Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Maciej Kałach Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zespół Szkół Ekonomii i Usług (ZSEiU) w Łodzi po dwóch latach może powrócić do wymieniania w swojej nazwie Natalii Gąsiorowskiej. W 2019 r. zdekomunizował ją swoim aktem Zbigniew Rau, ówczesny wojewoda łódzki. Władze Łodzi nie zgodziły się z tą decyzją, którą zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał rację samorządowi miasta. Ale następca Zbigniewa Raua, Tobiasz Bocheński, odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W piątek (5 listopada) Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi (klub KO), poinformował, że także NSA uznał dekomunizację patronki ZSEiU za niesłuszną.