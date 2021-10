Nauczycielem zostałem z wyboru, nie z przypadku

Tęsknił pan za czasami, gdy pracował jako nauczyciel?

Tęsknić nie, bo cały czas mam kontakt z młodzieżą. Odwiedzam szkołę w której pracowałem, ale też inne. Jestem zapraszany na spotkania z młodzieżą z gawędami. Na pewno mam wspaniałe wspomnienia z 30 lat pracy, jak to się kiedyś mówiło, pod tablicą..

Został pan nauczycielem z wyboru czy przypadku?

To był wybór i w pełni świadomy. Dyrektor Instytutu Oceanografii wywojował dla mnie prace w Instytucie Badań Okrętowych. Po trzech latach, gdy podjąłem prace w szkole stwierdził, że widać tak opatrzność chciała, by oceanograf uczył dzieci w szkole. To był świadomy wybór. Praca wśród ludzi, zwłaszcza młodych, chcących się czegoś nauczyć, jest czymś wspaniałym. Nie żałuje tego wyboru.

Zaczynał pan w podstawówce czy liceum?

W czasie studiów miałem praktyki w szkole podstawowej i uznałem, że to nie dla mnie. Przerwa była dla mnie torturą. Hałas, krzyk biegających dzieci. Zacząłem pracować w liceum, w słynnym III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Dostałem się tam przez harcerstwo jako instruktor szczepu. Jeszcze jako student uczyłem tam geografii i astronomii.



A w Łodzi?

Po powrocie z Wybrzeża miałem jeszcze epizod warszawski. Do Łodzi powróciłem w sylwestra z 1981 na 1982 roku. W stanie wojennym. W czerwcu założyłem rodzinę. Zacząłem pracować w XXIX LO, które dziś nosi imię Janka Bytnara.