Nawałnica złamała słup, na którym gniazdo miały bociany. Urzędnicy nie chcą pomóc ZDJĘCIA

- Kupiłem kolejny słup, aby ponownie zamontować na nim platformę. Ptaki mogłyby jeszcze przed wylotem stworzyć sobie tam nowe gniazdo. Niestety, sam nie jestem w stanie go zamontować. Zgłosiłem się z prośbą do Urzędu Gminy w Łęczycy, aby urzędnicy mi pomogli. Niestety, nie otrzymałem żadnej pomocy. Pracownicy gminy zadzwonili łęczyckiego starostwa. Tam pan z wydziału rolnictwa i ochrony środowiska, stwierdził natomiast, że nikt nie będzie montował teraz tego słupa, ponieważ ptaki mogą złożyć jaja. Twierdził, że małe zostaną, a duże odlecą. To bzdura… Od tylu lat przylatują do nas bociany i nigdy małe nie lęgły się w lipcu ani w sierpniu – dodaje mieszkaniec Kozub.