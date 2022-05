Nawet piłkarze Legii chcą, by Widzew awansował do ekstraklasy. Słowo o bałaganie w ŁKS

Krzysztof Stanowski powiedział: - Arka miała chyba 13 punktów straty do Widzewa, potem goniła. goniła, a kiedy przegoniła, to przestała grać w piłkę. Widzew Łódź jest o krok od awansu, choć na wiosnę gra słabiuteńko. Jakim cudem Widzew jest teraz o krok od ekstraklasy, to pewnie sam nie wie. Jakim cudem wygrał derby z ŁKS, też chyba sam nie wie. To był festiwal pomyłek. Dobrą pracę wykonał trener Niedźwiedź, ale ta praca była dobra jesienią. Jeśli ten zespół wejdzie do ekstraklasy, to musi się przedefiniować i zastanowić, co w tej ekstraklasie chce osiągnąć i jakimi środkami. Bo nie będzie łatwo.

Wojciech Kowalczyk dodał: - Jeśli chodzi o Widzew, jest stadion kibiców, jest atmosferka. Ja zawsze Widzewowi kibicowałem, bo dla mnie jako legionisty, to mecze Legii z Widzewem miały swoją wartość i chciałbym aby wróciły, a Widzewa dość długo nie ma w ekstraklasie.